Sınıfta kripto para reklamına MEB’den inceleme

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Verdiği komutlarla öğrenciler önce masaya kapanıp sonra başlarını kaldırıp kripto para logolarını gösterdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve başta öğretmenler olmak üzere çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılanan olayda çocukların reklam malzemesi olarak kullanılması eleştirildi. Söz konusu öğretmenin videoyu sosyal medya üzerinden yabancı kripto para yatırımcılarına ulaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. MEB daha önce aldığı kararla öğrencilerin görüntülerinin izinsiz şekilde paylaşılmasını yasaklamıştı. MEB’den edinilen bilgiye göre söz konusu görüntüleri çekip paylaşan öğretmen hakkında inceleme başlatıldı.