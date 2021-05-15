Sınıfta kalma olacak mı, bu sene sınıfta kalma var mı? MEB açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim süreci devam ederken gerçekleşecek sınavlar ve sınıf geçme ile ilgili konulara açıklık getirdi. Peki, sınıfta kalma olacak mı? Sınavlar iptal mi edildi? Konuyla ilgili MEB açıklaması şu şekilde;

LİSELERDE SINAVLAR İPTAL Mİ OLACAK?

Liselerde sınavlar iptal mi edildi sorusuna MEB'den gelen açıklama şu şekilde;

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak.

Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.

Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavları tamamlanan öğrenciler de istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.

SINIFTA KALMA OLACAK MI?

MEB sınıfta kalma olacak mı sorusuyla ilgili ise, “Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir” açıklamasında bulundu.

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