Sınıfta gürültü yaptığı için okul müdürü tarafından dövülerek yatalak bırakılmıştı... 31 yıl sonra hayatını kaybetti

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Olay, 30 Aralık 1993 yılında Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mengen Lisesi’nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş (46), derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldükten sonra teneffüste okul müdürü Zihni Yetkin’in yanına götürüldü. Okul müdürü Yetkin tarafından başı duvara vurularak tekme tokat dövülen İbrahim Akkaş, tekrar sınıfına gönderildi. Olaydan 2 saat sonra şiddetli baş ağrısı yaşayan İbrahim Akkaş, ders sırasında fenalaşarak bayıldı. Okul yetkililerinin aileye haber vermesi üzerine Akkaş, ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İbrahim Akkaş’ın burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından 6 ay boyunda hastanede kalan İbrahim Akkaş, bitkisel hayata girmesi sonucu felç kalarak yatağa mahkum kalmıştı.

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OKUL MÜDÜRÜ HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ailenin şikayeti üzerine haklarında dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce ve okul müdürü Zihni Yetkin, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada, hapis cezasına çarptırıldılar. 3 ay 10 gün hapis cezası alan Erdal Yüce’nin cezası ertelenirken, 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Zihni Yetkin, 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi.

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YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ameliyat sonrası bitkisel hayata giren İbrahim Akkaş yatağa bağımlı olarak 31 yıl geçirdi. Annesi Mahinur ve babası Hüsamettin Akkaş'ın üzerine titrediği tek erkek çocukları olan İbrahim Akkaş, yaşam savaşını kaybetti. Kasım ayının başında durumu ağırlaşan ve tedavisine entübe edilerek yoğun bakımda devam edilen İbrahim Akkaş, bugün sabah saatlerinde vefat etti.