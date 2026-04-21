Sınıflar yeniden doldu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta yaşanan okul saldırılarının ardından öğrenciler yeniden sınıflarındaydı. Geçen haftanın son günlerinden itibaren alınmaya başlanan güvenlik önlemleri kapsamında polisler okullarda yine görev başındaydı.

Veliler ve okul yönetimlerinin yaptığı paylaşımlarda İstanbul, İzmir, Gaziantep ve diğer illerde pek çok okulda akıllı turnike sistemlerinin kurulduğu ve okulların güvenlik kameralarıyla izlenmeye başladığı görüldü.

POLİSLER TANITILDI

İlkokul kademesindeki bazı okul yöneticileri, bayrak töreni sırasında çocuklara okulda görev yapan polisleri tanıttı. Çocukların endişe, panik ve korkuya kapılmaması için yapılan bu tanıtımlarda yöneticiler, ilgili polisin adını öğrencilerle paylaşarak onun kendilerinin güvenliğini sağlamak için okulda bulunduğunu anlattı. Bunun yanı sıra okul müdürleri, hafta sonu öğretmenlerle yaptıkları toplantıda okul güvenliğinin yanı sıra çocukların psikososyal durumunu da gözetmeyi amaçlayacak şekilde kararlar aldı.

Birçok ilde çocuklar okullara Türk bayraklarıyla gitti. Kahramanmaraş’ta katliamın yaşandığı okulda veliler de çocuklarına eşlik etti.

OKULLARDAN KORKMASINLAR

Bu doğrultuda dün pek çok okulda öğretmenler, yaşanan saldırı olaylarından çocuklara hiç bahsetmeden rutindeki işleyişlerine devam etti. Görüştüğümüz okul yöneticilerinden biri bu karara ilişkin, “Çocukların hayal dünyaları çok geniş. Saldırı olayları hakkında yapacağımız her konuşma ve söylem, onların birbirlerini ötekileştirmelerine neden olabileceği gibi aynı zamanda arkadaşlarını potansiyel suçlu da ilan edebilirler. Çocuklar okullardan korkmamalı, çünkü okullar çocuklara ait” diye konuştu. Okullarda dün dönem başlangıçlarındakine benzer görüntüler vardı. Veliler, dün çocuklarını evden değil okulun önünden sınıflarına yolcu etti. Bazı veliler çocuklarına sarılıp öptü, kimi de arkasından dualar etti. Okul önlerinde yoğunluk oluşturan velilerden bazıları duygularını, “Korku duysak da çocukları okuldan koparamayız. Eğitim öğretim devam etmeli. Bu tarz olayların yaşanmaması adına da gerekli önlemler bir an önce hayata geçirilmeli” diyerek özetledi. Ayrıca bazı veliler de okullarına güvendikleri bu nedenle içlerinin bir nebze de olsa rahat olduğunu söyledi. Veliler de endişenin yerini umuda bıraktığı gözlendi.

YENİ BİNADA DERSBAŞI

- KAHRAMANMARAŞ’ta İsa Aras Mersinli’nin silahlı saldırısında sekiz öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu, yeni binasında eğitime başladı. İlk gün okulda 60 kişilik psikososyal destek ekibi de görev aldı.

Valilik kararıyla kent genelindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verilmişti. Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin eğitimlerine öğleden sonra Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi öğrencileri ise Şirinler Anaokulu’nda eğitime devam edecekleri açıklanmıştı.

Türkiye çapında okullarda güvenlik önlemleri artırılırken polisler nöbet tuttu.

TEKİN: TAVİZ YOK

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız. Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükûnetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz” dedi.

ÖĞRETMENLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

- Yurt genelinde okulların ilk günü umut ve destek mesajlarıyla başladı. Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden bir öğretmen ve 8 öğrenci için kent genelindeki okullarda anma programı düzenlendi.

Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Birçok okulda öğrenciler Türk bayrağı, öğretmenler ise karanfiller ile karşılandı. Öğretmenlerine çiçek veren öğrenciler, “Zor zamanlarda bile umudu büyüten, bir nesli sevgiyle yetiştiren siz değerli öğretmenlerimiz” gibi mesajlar yazdı.