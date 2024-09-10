Sınıflar çiçek açtı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, 2 Eylül’de ‘uyum haftası’ kapsamında okullarına başladı. Dün ise tüm kademelerdeki 20 milyonu aşkın öğrenci yeniden sınıfları doldurdu. Okulun ilk gününde kimi öğrenci arkadaşlarına duyduğu özlem sona erdiği için mutluyken, kimi öğrenci de öğretmenine elinde çiçeklerle koştu. Yeni dönemin ilk gününü İstanbul Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu ile Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu’nda izledik. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla trafik yoğunluğunun oluşmaması adına kentteki okullar saat 10.00’da açıldı.

‘KEŞKE TATİL BİRAZ DAHA UZUN SÜRSEYDİ’

Okullarda yeni dönem saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’ndaki minikler, tatil biraz daha uzun sürseydi diyerek şöyle konuştu...

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4’üncü sınıf öğrencisi Esila İşeri: Okula yeniden başladık ve tatile tam olarak doyamadım. Keşke tatil biraz daha uzun sürseydi. Ancak öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özlemiştim.

4’üncü sınıf öğrencisi Nisanur Şimşek: Öğretmenime çiçek aldım çünkü onu çok özledim. Bugün çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.

4’üncü sınıf öğrencisi Elif Hüma Yıldız: Bugün okula özel hazırlandım ve en sevdiğim tacımı taktım. 3 aydır görmediğim arkadaşlarımı çok özlemiştim.

Okulun ilk günü üst sınıf kademesindeki veliler mutluluk ve heyecan hissederken, bazı 1’inci sınıf velilerinde kaygı hâkimdi. Esma Özen, “Kızım bugün biraz duygusal. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta okuluna alışır ve gözleri artık beni aramamaya başlar. Kızım, ‘Annem benden ayrılacak’ korkusunu çok yoğun yaşıyor. O nedenle sınıfın kapısında onu bekliyorum. İkinci derste bahçede olurum. Adım adım uzaklaşacağım” dedi.

Bu sene Ümraniye Mehmet Akif İlkokulu’na başlayan bedensel engelli Hiranur Öztan, “Sayıları çok bilmiyorum ama harflerden bazılarını öğrenmiştim. Kendi adımı yazabiliyorum, ablam Belinay’ın adını da yazmayı öğreneceğim” diye konuştu.

İLK DERS: BAĞIMSIZLIK RUHU

MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi olarak “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu” konusu belirlendi. Bu kapsamda ilkokuldan lise kademesine kadar öğrenciler, okulun ilk gününe vatan sevgisi, bağımsızlık, adalet, kardeşlik ve özgürlük temasıyla başladı. Derste Türk ve Filistin halkları arasında, Osmanlı Devleti’nin çatısı altında oluşan kardeşlik bağı ile Çanakkale Savaşı’nda omuz omuza verilen mücadele anlatıldı. Ortaöğretim grubu öğrencileri bu dersin sonunda Çanakkale’de savaşan bir askere ya da Filistinli bir çocuğa mektup yazdı.

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OKUL ÇEVRESİNE BÜYÜK GÖZALTI

İstanbul’da 715 bin 835’i ilk kez olmak üzere yaklaşık 3 milyon öğrenci okula başladı, 17 bin öğrenci servisi trafiğe çıktı. Ders zilinin çaldığı ilk gün emniyet güçleri okul önlerinde ve çevresinde çok sıkı denetimler yaptı. Özellikle İstanbul’da tüm şüpheli kişi ve araçlar didik didik arandı.

2024-2025 TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024



Birinci dönem sonu: 17 Ocak 2025



Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025



İkinci dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025



İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025



İkinci dönem sonu: 20 Haziran 2025

‘BU YIL 3 ANA KONUMUZ VAR’

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu’nda düzenlenen törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. TRT Haber Özel Röportaj programının canlı yayınına katılan Bakan Tekin, şöyle konuştu: “Bu yıl 3 tane ana konumuz var 2024-2025 eğitim öğretim yılı için. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hayata geçirilmesi, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin ya da mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve daha nitelikli hale getirilmesi, bir de ailelerimizin, biraz daha fazla eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde kendi toplumsal rollerini doğru oynayabilecekleri bir mekanizmanın kurgulanması. Bu yıl ilk defa Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’yle beraber, Müzik İlkokulu, Müzik Ortaokulu ve Müzik Lisesi açtık. O da ilk öğrencilerini aldı. TFF ile Riva da Futbol lisesi açtık. Diğer federasyonlarla da görüştük. Önümüzdeki günlerde basketbol lisesi açılacak. İlerleyen dönemde sporla ilgili bu tematik spor okullarımızı belki ilkokul düzeyinden başlatmak daha doğru olacak ama şu andaki adımımız spor ortaokulları.”