Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider?
Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği askerlik yerleri içerisinde yer alan sınıflandırılmış yükümlü ibaresi, E-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider ve ne demektir sorularına cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konunun detaylarını sorgulamaya başladı. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek ve sınıflandırılmış yükümlü ne zaman askere gider? İşte, o bilgiler
Sınıflandırılmış yükümlü, askerlik görevini yerine getirmek üzere yerlerin açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Sınıflandırılmış yükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görev icra edeceğin belli olduğunu ifade etmektedir. Sevk edilecek eğitim merkezi, E-Devlet üzerinden yedek subay ve kısa dönem alanlarından sorgulanabilecek.
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