Sınıfındaki herkes neyzen

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Egecan Aydın 1989’da İzmir’de doğdu. Liseyi burada bitirdikten sonra 2007’de Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümüne başladı. Aydın, üniversite hayatının ilk haftası misafir olarak kaldığı yurt odasındaki arkadaşları sayesinde neyle tanıştı. Bu ilk tanışmadan kısa süre sonra Sedefkâr Neyzen Mümin Orhan’ın kapısını çaldı. Daha sonra İTÜ Devlet Konservatuvar’ında doktora öğrencisi oldu. Ancak ustasının ‘öğrendiklerini öğretmezsen hakkımı helal etmem’ sözü aklından hiç çıkmadı. Öğretmenliği boyunca her öğrencisine ney öğretmeye gayret etti, bu sayede görev yaptığı İstanbul Fatih’teki İskenderpaşa İlkokulu’ndaki öğrencilerini minik birer neyzen olarak yetiştirdi.

ÖNCE ÇIRAK SONRA TALEBE

Egecan Aydın, yurt odasında tanıştığı neyle ilgili şunları söyledi:



“Üniversitede KYK yurdu çıkmasını beklerken bir hafta boyunca 4’üncü sınıf öğrencileriyle kaldım. Herkes ney dinliyordu, telefonları bile öyle çalıyordu. Sesinden çok etkilendim. Benden 2 yaş büyük olan Sedefkâr Neyzen Mümin Orhan ismini duydum ve sonra onu buldum. ‘Ben senden istifade etmek istiyorum’ dedim. Beni çırak olarak kabul etti. İşe ustamın atölyesini temizleyerek başladım ve sonra beni talebesi olarak kabul etti. Yazın yanında kalabilmek için ders bırakıyordum. 4 senelik üniversite eğitimim boyunca atölyede onun ne yaptığını izledim. Kendisi ‘ahilik’ geleneğiyle yetişmiş bir neyzen. Beni de bu şekilde yetiştirdi. Onun yanına ney üflemek için girdim ama o bana ney yapımını da öğretti. Aslında 4 yılda 2 üniversite bitirmiş gibi oldum.

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İLK ÖĞRENCİLER KASABADAN

İlk görev yerim Gaziantep Nizip oldu. 2 senelik görevim boyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi korosunda ney üfledim ve halk eğitimde ney kursu açtım. Arkadaşımın tavsiyesiyle Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Musikisi alanında yüksek lisansa başladım. Daha sonra Mardin Işıklı mezrasına tayin oldum. Orada kendime bir ney atölyesi kurdum. Burada yaptığım neyi ustam beğenince bana kalfalık verdi. Daha sonra Mardin’de Şenyurt kasabasına atandım ve buradaki öğrencilerime birinci sınıftan itibaren ney öğretmeye başladım.”

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10 YAŞINDA ÇOCUKLAR 50 ESER ÇALIYORLAR

İstanbul Fatih’teki İskenderpaşa İlkokulu’nda 2020 yılında göreve başladığını belirten Egecan Aydın, “Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda doktoraya başladım. Mardin’de öğrencilere ney öğretme işini İstanbul’da da sürdürmek istedim. Ustamın bana ‘Bir tane öğrenciyi es geçersen hakkımı helal etmem’ sözü benim kulağıma küpe oldu. Bu nedenle hiçbirini ayırmadan geçen sene 33 öğrencimin her birine, ellerine uygun ney yaptım. Kendini geliştiren çok iyi yirmi icracım var. 10 yaşındalar ve hafızalarında 50’den fazla eser var. Başarıları dikkat çekince İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında konser verdik” diye konuştu.

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Egecan Aydın, yetenekli olan çocukları İTÜ’nün müzik ortaokuluna hazırladığını ifade etti.