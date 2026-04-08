Sınıfı basan veli öğretmene tehditler savurdu: Okulu ayağa kaldıracağım

#Öğretmen#Veli#Sınıf
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 14:04

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir velinin ders sırasında öğretmeni tehdit edip, hakarette bulunduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde 6 Nisan saat 09.00 sıralarında okula giden Kardelen K., ders işlendiği sırada çocuğunun öğretmeni S.Y.Ş.’nin olduğu sınıfa girip, tehdit ve hakaretlerde bulundu.

"ÇOCUĞUMUN SINIFINI DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

Okul personeli ve diğer öğretmenler, Kardelen K.’ye engel olmaya çalıştı. O anları S.Y.Ş., cep telefonuyla kaydetti. Kardelen K.’nin görüntülerde, “Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor” dediği görüldü.

Öğretmen S.Y.Ş., olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Kardelen K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. 

