‘Sınıf tekrarı’ öğretmene saygıyı arttırır

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Yeni dönemde sınıf tekrarı mümkün olacak” açıklaması liselerde ‘sınıfta kalma’ geri geliyor şeklinde yorumlandı. Oysa Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre zaten lisede sınıfta kalma şartlarını gösteren maddeler mevcut. Ancak velilerin talepleri ve pandemiden kaynaklanan esneklik ile bu maddeler uygulamaya yansımıyordu.Uzmanlar lisede eskiye dönüşü yorumladı.

RAHATA ALIŞMIŞLARDI





- Memduh Sami Taner (Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): “Bu karar bizi sevindiren bir gelişme oldu. Okul yılları salt bilgi aktarmanın dışında gençleri belli bir yaşam disiplinine sokma sürecidir. Bir yetişkin 3 gün mazeretsiz işe gitmezse istifa etmiş sayılır, işinde başarısız olursa kovulur. Bunlar sınıfta kalmanın yaşamdaki izdüşümüdür. Sınıfta kalmak yaşamla ilgili ‘kazanma ve kaybetme’ düşüncelerine alıştırmaktır. Üniversiteye kadar bu kaygıyı yaşamadan gelen biri, bunu iş hayatına, evlilik hayatına ve sosyal yaşantısına da taşır. Son 10 yıldır lisede sınıfta kalmanın bir efsaneden ibaret olduğu algısı yaygınlaştı. Öğretmenler biliyor ki sınıf geçme konusundaki rahat sistem; davranış, disiplin, akademik ciddiyet gibi kavramları ortadan kaldırdı. Sınıfta uyuyan, video çeken, disiplinsiz tavırlarla öğretmenle dalga geçenlerin bu davranışının altında bedel ödemeyeceğini bilmek yatıyordu. Bir şekilde sınıfı geçeceğini bilen öğrenci kuralları suistimale daha açık hale gelir. Bu yeni kararın, sınıfta öğretmene gösterilen saygı, sınıf içi huzur ve öğrenme ortamı ile kaliteye çok faydası olacak.

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DOĞRU BİR KARAR





- Prof. Dr. Cemil Öztürk (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi): Eğitim camiasında, liseler için herhangi bir engelle karşılaşmadan geçilebilecek bir eğitim kademesi olduğu düşüncesi dillendiriliyor ve bu eleştiriliyordu. Bu karar, Bakanlığın öğretmenlerin arkasında durduğunu, gerektiğinde öğrencinin sınıf tekrarı yapabileceğini gösteriyor. Bir diğer eleştiri de sınıf geçeceğini bilen öğrencilerin dersler üzerindeki tutum ve motivasyonlarının olumsuz yönde etkileneceği yönündeydi. Hem öğrenciler hem de öğretmenler için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.

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LİSE MÜDÜRLERİ MEMNUN

- Konuyla ilgili görüştüğümüz lise müdürleri, kararın eğitim dünyasına olumlu yansıyacağını belirterek şunları söylediler:” Yönetmelikte sınıf tekrarına ilişkin maddeler yer alıyordu ancak ilgili müdürlüklerin, yetkililerin okul idarelerine tavsiyeleri ile öğrenciyi sınıfta bırakmama uygulaması zaman içinde teamüle dönüşmüş, lisede sınıfta kalma kaldırılmış gibi bir hava oluşmuştu. Sınıfta kalmanın zorlaşmasıyla birlikte öğretmenin otoritesinin zayıfladığına yönelik şikâyetler alıyorduk. Bakan Bey bu sorunlara hâkim biri olduğu için konuyu dikkate aldı ve harekete geçti. Devamsızlıkla ilgili de son sınıfta okula gelmeyen öğrencilerle ilgili okul idareleri sıkıntı yaşıyordu. Bunun önüne geçilmesi de faydalı bir uygulama.”