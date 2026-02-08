×
Sınıf öğretmeni Mesut Sarıboğa hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ordu #Mesut Sarıboğa #Perşembe
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 16:10

Ordu'nun Perşembe ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Mesut Sarıboğa'nın cenazesi defnedildi.

İlçedeki halı sahada önceki gün arkadaşlarıyla maç yapan Mesut Sarıboğa (43) aniden fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Sarıboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sarıboğa, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay anı halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sınıf öğretmeni Mesut Sarıboğa hayatını kaybetti

Perşembe Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Sarıboğa'nın cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hatipli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Sarıboğa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sınıf öğretmeni Mesut Sarıboğa hayatını kaybetti


