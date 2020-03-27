Sınıf kelimesi anlamdaş kelimesi 3 tanedir. Sınıf kelimesinin eş anlamlısı dershane, derslik ve klas kelimeleridir. Sınıf kelimesi pek çok anlam barındırmaktadır. Sınıf kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamları aşağıdaki gibidir:

- Yıllık öğrenime göre öğrenciler için ayrılan her bölümden biri.

- Çeşitli amaçla ile oluşturulmuş topluluklar.

- Derslik

- Nitelikleri veya önemliliklerine göre kişilerin veya nesnelerin ayrıldığı topluluk.

- Takımlardan oluşan birlik.

- Belirli ortak noktaları bulunan nesneler öbeği.

- Toplum içerisinde aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan ve aynı şartlarda yaşayan insan grubuna denir.

Sınıf Eş Anlamlısı

Anlamları aynı ola, yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Sınıf eş anlamlısı ise dershane, derslik, klas kelimeleridir.

Sınıf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir anlamı ise anlamdaş veya yakın anlamdır. Sınıf kelimesinin anlamdaşı veya yakın anlamı ise derslik, dershane ve klas kelimeleridir.