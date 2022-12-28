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Sınıf arkadaşlarını dövüp, zorla oyun oynattılar! O anları kaydettiler

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#Zonguldak#Akran Zorbalığı#Lise Şiddet
Sınıf arkadaşlarını dövüp, zorla oyun oynattılar O anları kaydettiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 21:03

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. O anların kaydedilip sosyal medyada yayılmasının ardından Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de konuyla ilgili disiplin işlemi başlattı.

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Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.

Görüntülerde N.G.’yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.’nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu.

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Baskı uygulanan N.G.’ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

Öğrenciler tarafından çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı. 

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#Zonguldak#Akran Zorbalığı#Lise Şiddet

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