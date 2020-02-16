Single espresso demek gaflet mi

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 12 Şubat’ta İtalya’da bir mekânda kahve içerken kaydettiği videoyu Twitter’dan paylaştı. Göktaş, paylaşımında, “İtalya’da caffè dediğiniz zaman önünüze zaten espresso gelir. Ve de single olarak gelir. Espresso deme gafletinizi single nitelemesiyle katmerleştirerek, yabancı bir turist olduğunuzu buralarda dünya âlem herkese ilan etmenize gerek yok. Yapmayın şunu!” dedi.



KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?



Ancak büyükelçinin bu yorumu, bazı takipçilerinden tepki gördü. Bazı takipçileri Göktaş’a “Turist olunca kötü bi şey mi oluyor?”, “Özür dileriz yabancı bir turist olduğumuz için” mesajlarıyla karşılık verdi.









EZİKLENDİK Mİ?



Bir takipçisinin, “İtalya’ya geldiğimde akşam cappuccino sipariş ediyorum, espresso single demiyorum, suyu kahve sonrası içiyorum, özetle net şekilde bir turist oluyorum, bilgi için teşekkürler ama eksik sanırım çünkü turist olarak görünmenin bir sakıncası mı var, farklı mı davranıyorlar?” sorusu üzerine ise Göktaş, “Sakıncası yok tabii ki, espri eşliğinde bir bilgi paylaşımı benimki” yanıtını verdi. “Yaptık reis! N’oldu eziklendik mi NO” paylaşımına ise Göktaş, “Tabii ki yok herhangi bir eziklenme. Hadise espri eşliğinde bilgi paylaşımı” dedi. m

ÖZDEMİR ELEŞTİRDİ, MİLOR 'HAKLI' DEDİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Büyükelçi Göktaş’ın paylaşımının altına “Lütfullah Bey, İtalya’da köpüklü fermante edilmiş üzüm suyu isterken ne dememizi önerirsiniz?” mesajını yazdı. Ünlü gurme Vedat Milor ise sosyal medya hesabından “Lütfullah Bey haklı. Ama İtalya’ya gidenler için asıl sorun espresso değil, latte. Çok hoş bir yazı var bu konuda” dedi.



ELÇİ ÖZÜR DİLEDİ



Göktaş da Milor’un bu paylaşımının altına “Teşekkürler Vedat Bey. Evet, ‘latte’ konusu daha ilginç. Bu arada esprim yanlış anlaşılmış maalesef. Herkesin turist olması da, dilediği dilde, dilediğini sipariş etmesi de en doğal hak elbet. Meramımı tam ifade edememiş isem, kullanıcılardan da bilvesile özür diliyorum” mesajını yazdı.



Milor ve Göktaş’ın bu paylaşımının ardından da sosyal medyada tepkiler devam etti. Milor’un bir takipçisinin “Vatikan büyükelçimizin, sanki kendisine herkes ‘Ben İtalya’ya gidince kahveyi böyle sipariş ediyorum’ diyormuşçasına bu gereksiz açıklamayı neden yaptığını ve ‘rezil etmeyin bizi yurtdışında’ minvalindeki bu üstten bakan tonunun altında yatan gerekçeyi anlayamadım” mesajını paylaştı. Milor ise “O kısmı bilemiyorum. Ama espresso bilgisi doğru” yanıtını verdi.