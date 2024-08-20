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Singapur uçağı, hasta yolcu nedeniyle İstanbul'a acil iniş yaptı

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#Singapur#İstanbul#Havalimanı
Singapur uçağı, hasta yolcu nedeniyle İstanbula acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:29

Londra-Singapur seferini yapan Avustralyalı havayolu şirketi Qantas’a ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, Qantas Havayolları’na ait QF2 sefer sayılı Londra Heathrow – Singapur seferini yapan Airbus A380 tipi yolcu uçağında bulunan bir yolcu Türkiye Hava Sahası üzerindeyken rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapıldı.

Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri uçağın park edeceği alana yönlendirildi.

Airbus A380 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na sabah 04.43’de sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Uçak yakıt aldıktan sonra Singapur’a gitmek üzerine İstanbul Havalimanı’ndan havalandı.

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#Singapur#İstanbul#Havalimanı

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