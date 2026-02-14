Sinem’in sesi duyulmadı... Öldürülmeden 10 gün önce şikâyetçi olmuş

Haberin Devamı

Trabzon Beşikdüzü’nde 31 Temmuz 2025’te hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun (30), arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun’u (27) bacağından ve sırtından vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli, görevli bekçi E.E.’yi de bacağından vurdu. Sinem Somun’un Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı Bölümü’nden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olduğu öğrenildi.

‘ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ’

Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop’ta, ormanda saklandığı çadırda yakalanarak cezaevinde gönderildi. Ali Eren Somun hakkında ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’, ‘zincirleme tehdit’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sinem Somun’un, olaydan 10 gün önce Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, “Instagram’dan ‘Türkiye’de 102 günde 132 kadın öldürüldü’ paylaşımı yapmam üzerine eşim ‘133’ şeklinde paylaşım yaparak beni öldürmekle tehdit etti. Eşim hakkında 1 ay kadar uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararına rağmen eşim bu karara uymadı ve eve gelerek kararı ihlal etti. Eşim beni öldürmekle tehdit etti” dediği ortaya çıktı.

Ali Eren Somun’un babası Sacit Somun’un da olaydan 14 gün önce Sinem Somun’un dedesini cep telefonuyla arayarak, “Torununuzun ayağını Beşikdüzü’nden kesin, buradan gönderin. Ben artık oğlumu engelleyemiyorum, sizi uyarıyorum. Bu saatten sonra torununuzun başına geleceklerden ben mesul değilim” dediği öne sürüldü.

‘SİZE SAVAŞ AÇACAĞIM’

Ali Eren Somun’un, 28 Haziran 2025’te eşinin dedesini telefonla arayarak, “Torununu boşayacağım, düğündeki altınlar dahil size hiçbir şey bırakmayacağım, Ali Eren Somun’un kim olduğunu size göstereceğim. Hiç kimseden korkum yok, size savaş açacağım” diye tehdit ettiği iddia edildi.

‘133 UĞURLU SAYIM’

Ali Eren Somun, Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Somun, duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hâkimin, sanal medyada Sinem Somun’un paylaşımına ‘133’ şeklinde yorum yapmasına ilişkin soruya, “133 uğurlu sayımdır. Mermiler yetseydi, canım anam da yazacaktım” yanıtını verdi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Eren Somun’un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 13 Mart’a erteledi. Duruşma çıkışında Sinem’in anneannesi Gülnaz Topaloğlu fenalaştı.