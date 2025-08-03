Sinem’in katili çadırdan çıktı

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TRABZON Beşikdüzü’nde perşembe günü saat 22.30 sıralarında, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun (30) arka balkondan tırmanarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun’u (27) tabancayla ateş ederek öldürmüş, görevli bekçi E.E.’yi de bacağından yaralamıştı.

Şüpheli, motosikletle kaçtığı Sinop’ta kent merkezine yakın ağaçlık arazide kurduğu kamp çadırında yatarken, özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Saklanırken yakalanan şüphelinin, tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını tıraş ettiği, farklı plaka taktığı motosikletinin üzerini ise brandayla örttüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Somun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Sinem Somun, 10 gün sonra kaptan olarak denize açılacaktı.

‘ONU VAZGEÇİREMEDİM’

Şüphelinin ilk ifadesinde, “Sinem’i seviyordum, yaklaşık 2 yıl önce evlendik. Zamanla sorunlar büyüdü, aramız açıldı. Boşanmak istedi. Ailelerimiz devreye girdi, ayrılmamız istenmedi. Tartışmalarımız sürdü, anlaşmalı boşanmayı kabul etmedi. Bu boşanma davası sürecinde çok yıprandım. Ne yaptıysam onu bu kararından vazgeçiremedim. Yüz yüze konuşmak istedim. O görüşmek istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusundan tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hâkim olamadım. Ne yaptığımı o an fark etmedim. Kendimden geçmiştim. Yaptığımın farkına sonradan vardım” dediği öğrenildi.

Ali Eren Somun’un motosikletine farklı plaka taktığı, üzerini de brandayla örttüğü görüldü.