Sinem’in dramı... 3 gün cezaevinde kalacak

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ANKARA’da güzellik merkezinde çalışan Sinem T. (33), yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik (41) ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu eski eşi Sinem T.’yi, çocuklarına iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek bıçakladı. 7 bıçak darbesiyle ağır yaralan Sinem T, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve tedaviyle sağlığına kavuştu. Tutuklanan Sinan Özçelik, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından yargılandığı Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 3’üncü duruşmada olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Özçelik, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

‘BEN BİR SUÇ İŞLEMEDİM KÖTÜLÜK YAPMADIM’

Bu arada Sinem T.’ye, eski eşinin şikâyeti üzerine 11 ve 13 yaşındaki kızlarını göstermediği gerekçesiyle Ankara 30’uncu Aile Mahkemesi tarafından 3 günlük hapis cezası verildi. Sinem T.’nin, çocuklarını Gebze’ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada eski eşinin şikâyette bulunduğunu ileri sürerek yaptığı itiraz da 1’inci Aile Mahkemesi tarafından reddedildi. İtirazları kabul edilmeyen Sinem T., kızlarını kendi babası H.T.’nin yanına bırakıp hapis cezasını çekmek üzere dün sabah polise teslim oldu. Sinem T. “Çocuklarımın gözü önünde bıçaklanıyorum, hem zulüm görüyorum hem hapse giriyorum. Karar buysa mecburen adalete uymak zorundayım. Çocuklarıma şimdi babam bakacak, 3 gün okula gidemeyecekler. Çocuklarım için üzgünüm, onlar mağdur olacak. 3 günlük hapis cezası gerçekten haksız yere verildi. Çünkü ben çocuklarımla birlikte mücadele eden, çocuklarıma bakan bir anneyim. Ben bir suç işlemedim. Kimsenin canını da acıtmadım, kimseye bir kötülük de yapmadım. Sicilim temiz. Bunu adalet saymıyorum. Kendim için değil çocuklarım için çok üzülüyorum” dedi.

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“Ben çocuklarımla birlikte mücadele eden bir anneyim” diyen Sinem T., adliyenin önüne kızlarıyla birlikte el ele geldi.

Polisin kendisini arayıp teslim olmazsa, gelip evden almak zorunda kalacaklarını söylediğini belirten Sinem T., “Adliyeye kendim teslim olmaya karar verdim. Çünkü çocuklarımın gözü önünde ben tutuklanıp kelepçe takılıp gitmek istemedim. Çocuklarıma bu travmayı yaşatmak istemiyorum. Psikolojik olarak zaten yıllarca fazlasıyla travmalar yaşadık. Gözleri önünde bıçaklandım.

‘AİLEMİN YANINA TATİLE GÖTÜRMÜŞTÜM’

Böyle bir caniye çocuk göstermediğim için, çocuklarımı koruduğum için ceza alıyorum. Ama çocuklarımı göstermeme gibi bir durumum yoktu. Ailemin yanına tatile götürmüştüm ve ondan da izin almıştım. Şimdi 3 gün boyunca çocuklarımı düşüneceğim; ‘Acaba ne oldular, okullarından mı geri kalacaklar, ne yapacaklar, korkacaklar mı?’ Aklımda tek şey benim evlatlarım. Çıktığımda inşallah bu günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı. Sinem T., çocuklarıyla vedalaştıktan sonra adliyede teslim olup cezaevine girdi.

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Tutuklu sanık Sinan Özçelik’in Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına da devam edildi. 13 Eylül’deki 4’üncü duruşmada sanık ve avukatının tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.