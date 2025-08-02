Sinem’in de hayali yarım kaldı

Haberin Devamı

Trabzon Beşikdüzü’nde önceki gün saat 22.30 sıralarında, hakkında uzaklaştırma kararı olan Ali Eren Somun (30) ile evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelen sesleri duyan komşular, dışarıdaki bekçilere haber verdi. Evde arbede sırasında Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, bu sırada olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, bir bekçinin kasığına isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli motosikletle kaçtı. Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Eren Somun’un, eşi Sinem Somun’un yaşadığı birinci katındaki daireye arka balkondan tırmanarak girdiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

‘YASAKLI OLMASINA RAĞMEN EVE GİRDİ’

Sinem Somun’un ölüm haberi, Giresun’un Eynesil ilçesindeki yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı Bölümü’nden mezun olan Sinem Somun’un 10 gün sonra kaptanlığa başlayacağı öğrenilirken, genç kadının akrabaları boşanma sürecini anlattı. Sinem’in dedesi Ali Hayri Topaloğlu, “Boşanma aşamasına gelmişlerdi. Avukat tuttu ki ayrılacaklardı. Sinem kaptanlık sınavlarına girdi. Geldi, ‘Dede ben kaptanlığı aldım, boşanıp gideceğim. İtiraz etmezlerse hemen biter, ederlerse uzayacak’ dedi. Psikopat bir adam bu. Başta birbirlerini çok seviyorlardı. Bir evin, bir oğlu idi. ‘Bir evin, bir oğluna kız vermem’ dedim. Yasaklı olmasına rağmen eve girdi, resmen ‘Ben kanun tanımam’ dedi” diye konuştu.

‘İNTİKAM ACELEYE GELMEZ’ PAYLAŞIMI

Sinem’in akrabası Cengiz Topaloğlu da “Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurdular. Ali Eren’e evden uzaklaştırma cezası, Sinem’e de koruma veriyorlar. Sinem’i takip ediyor. Sinem tanımasın diye motorunun plakasını da sökmüş. Bir kere de Sinem’in alnına silah dayayıp, aileyi de tehdit etmişti” dedi.

Haberin Devamı

Sinem Somun’un cenazesi, dün ikindi vakti Eynesil ilçesinde aile kabristanlığında toprağa verildi. Ali Eren Somun’un 6 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Sedat Peker’in görselinin de yer aldığı paylaşımında, “Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın’ ifadelerini kullandığı görüldü.

Polis ekipleri, şüpheli Ali Eren Somun’u yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

‘İNSAN OLMAK BU KADAR BASİT’

- Sinem Somun’un sosyal medya hesabından, “Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit” diye paylaşım yaptığı görüldü.

Haberin Devamı