Sinem’in davası 13 yıl sonra sil baştan

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4 Aralık 2014’te davayı karara bağlayan İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, yeterli delil elde edilemediğinden Paksoy kardeşlerin beraatına karar vermişti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi ise Emre Paksoy yönünden beraat kararını onarken Can Paksoy yönünden ise beraat kararını bozmuştu. Can Paksoy’un yeniden yargılanmasına 21 Ocak 2024’de başlanacak.

‘KAÇMA İHTİMALİ VAR’

Erköseoğlu Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir davanın yeniden görüleceği İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Can Paksoy’un, Yargıtay bozma kararının basında yer almasından sonra kaçma ihtimali bulunduğunu belirtti. Epözdemir, Can Paksoy hakkında duruşma gününü beklemeden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Bu talebin kabul edilmemesi halinde ise yurt dışına çıkış yasağı koyulmasını istedi.