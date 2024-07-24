Sinem’in çığlığı duyuldu... Eski eşini 7 yerinden bıçaklamıştı

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Ankara’da güzellik merkezinde çalışan Sinem T. (33), 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik (41) ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de velayeti eski eşinde olan 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla görüştü. Özçelik, çocuklarını teslim etmek için parkta buluştuğu eski eşi Sinem T.’yi 7 yerinden bıçakladı. Sinem T., hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. 12 Temmuz’da görülen 3’üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Sinem T., avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundu. Karara tepki gösteren Sinem T., “Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz, diye bağırdım. Bana ‘İtiraz edersiniz’ dediler” ifadelerini kullanmıştı.

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Geçen pazartesi eski eşi tahliye edilen Sinem’in tepkisini gündeme getirmiştik.

Tahliye kararıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme, önceki gün Sinan Özçelik hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Sanık Özçelik, bunun üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı. Sinan Özçelik, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Eski eşinin yeniden tutuklandığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Sinem T., “Bu karardan dolayı Türkiye’de bu tarz olayları yaşayan kadınların mutlu olacağını, diğer yaralanan ve zarar gören kadınlara örnek olacağını düşünüyorum” dedi.