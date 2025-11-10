×
Sinem’in can verdiği villa yıkıldı ama katili hâlâ aramızda

#Cinayet#Çatalca#Sinem Çişim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 07:00

İSTANBUL Çatalca’da Sinem Çeşim (27), 9 Nisan’da erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu’na buluştuğu Binkılıç köyündeki villada ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle aralarında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Tanrıkulu, Çeşim’i bıçakladı. Çığlıkları duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Çeşim, kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Mehmet Şerif Tanrıkulu’nu yakalamak için 7 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Cinayetin işlendiği villanın kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. Villada yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı çıktı. Önceki gün 10.30 sıralarında jandarma ve zabıta eşliğinde olay yerine gelen ekipler, yıkımı gerçekleştirdi. Ayrıca cinayetin işlendiği villanın yanında bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkıldı.

