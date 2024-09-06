Sinem’e şok hapis cezası... 3 gün cezaevinde kalacak

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Ankara’da, güzellik merkezinde çalışan Sinem T. (33), yaklaşık 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik (41) ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu eski eşi Sinem T. ile tartıştı. Sinan Özçelik, çocuklarına iyi bakmadığını ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ettiği Sinem T.’yi aracının bagajından aldığı ekmek bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçakladı. 10 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sinem T., hayata tutunarak sağlığına kavuştu. Sinan Özçelik ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan Özçelik’in, olaydan önce eski eşi hakkında 11 ve 13 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediği iddiasıyla şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Ankara 30’uncu Aile Mahkemesi, Sinem T. hakkında 3 günlük disiplin hapsi kararı verdi. Sinem T., Sinan Özçelik’ten izin alarak çocuklarını Kocaeli Gebze’ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada kendisi hakkında şikâyette bulunduğunu ileri sürerek, karara itiraz etti. Ancak 1’inci Aile Mahkemesi de disiplin hapsi kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Sinem T., bugün cezaevine girecek.

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‘İZİN ALARAK TATİLE GİTTİK’

Sinem T., eski eşinden izin alarak çocuklarını ailesinin yanına tatile götürdüğünü, şikâyetin bu sürede gerçekleştiğini söyledi. Karara tepki gösteren Sinem T., “2023 yılı yazında çocuklarım 1 ay babalarıyla kaldı. Çocuklarımla tatile gideceğimi ona söyledim. ‘Tamam’ diyerek durumu kabul etti. Aradan 1 hafta geçtikten sonra kendisi çocukları göstermediğimi iddia ederek aile mahkemesine şikâyette bulunmuş. Yaklaşık 1 hafta önce elime 3 günlük disiplin hapsi cezası ve cezamı kapalı ceza evinde geçireceğime dair karar içeren bir belge geldi. Bu adam çocuklarının önünde bana zarar veren bir cani. Ben çocuklarımı ve kendimi Sinan Özçelik’ten ve ailesinden korumaya çalışıyorum. Maalesef böyle şaşırtıcı bir karar çıkmış” dedi.

‘ÇOCUKLARIM TEK KALACAK’

m Karara itirazlarının da reddedildiğini anlatan Sinem T. “Ben cezaevine girersem çocuklarım tek başına kalacak. Okullar da açılıyor, bu durumda çocuklarım ne olacak? Çaresizim. Çocuklarını düşünen bir insan onların gözü önünde beni katletmeye çalışmazdı. İtirazımızın kabul edilmesini beklerken, itirazımız da reddedildi, şaşkınız” diye konuştu.