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Sinem’e ne oldu

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#Aytuğ Özdemirler#Sinem Çinğiloğlu#Eskişehir
Sinem’e ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

Aytuğ Özdemirler, sevgilisi Sinem Çinğiloğlu’nun ‘intihar’ ettiğini 112’ye ihbar etti. Ekipler, Sinem’in ölümünü şüpheli buldu. Polisin sorgusunda çelişkili ifadeler veren Özdemirler tutuklandı.

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Eskişehir Odunpazarı’ndaki apartmanın 3’üncü katında oturan Sinem Çinğiloğlu’nun (23) pazartesi sabahı 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler, Sinem Çinğiloğlu’nu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibi, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi Aytuğ Özdemirler (27), Sinem Çinğiloğlu’nun kendisini astığını söyledi.

OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Sinem Çinğiloğlu’nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli Özdemirler, sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi. Aytuğ Özdemirler, tutuklandı. Sinem Çinğiloğlu’nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum’a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

 

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#Aytuğ Özdemirler#Sinem Çinğiloğlu#Eskişehir

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