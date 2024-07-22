Sinem’e bir şey olursa sorumlusu kim olacak

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Ankara’da güzellik merkezinde çalışan Sinem T. (33), 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik (41) ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, geçen yıl 24 Ekim’de velayeti eski eşinde olan 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla Çocuk Görüşme Merkezi’nde görüştü. Özçelik, görüşmenin ardından bir parkta buluştuğu eski eşi Sinem T. ile onlara iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek tartıştı. Özçelik, tartışma sırasında aracının bagajında bulunan ekmek bıçağı ile Sinem T.’yi çocuklarının gözü önünde 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Sinem T., hayata tutunarak sağlığına kavuştu.

3 FARKLI SUÇLAMAYLA DAVA AÇILDI

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. Sinem T., çocuklarını teslim almaya giderken eski eşinin kendisine bir şey yapacağı endişesiyle cebine koyduğu cep telefonuyla aldığı ses kaydını da dava dosyasına delil olarak sundu. Ses kaydında tartışma ve bıçaklama sırasında Sinem T. ile kızının çığlıkları yer aldı. 12 Temmuz’da görülen 3’üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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Sinem T., avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma talebinde bulundu. Talebinin kabul edilmediğini söyleyen Sinem T., “Karşı tarafın avukatı bana şahsın bıçağın sapıyla vurduğunu, bunun öldürmek değil; yaralamak olduğunu, öldürmek istese zaten öldürebileceği şeklinde bir savunma yaptı. Bıçağın arka sapı bu, 7 tane yarayı nasıl yapsın. ‘Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz’ diye bağırdım. Bana ‘İtiraz edersiniz’ dediler. Bizi duruşma salonundan çıkardılar. Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Devletime sığınıyorum. Bana ‘Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı’ diyorlar. İlla tekrar zarar vermesi mi gerekiyor? Öldükten sonra değil; yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar” dedi.