Sinemaya ‘özel’ bilet... Yüzde 70’e kadar indirim fırsatı

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Bakanlığın “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Degişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte ‘film özel bileti’ adı altında yeni bir bilet türü oluşturuldu. Buna göre, film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan biletler ‘film özel bileti’ olarak değerlendirilecek. Film özel biletleri, sinema salonlarının belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i aşmayan indirimle sabit fiyat üzerinden satılabilecek. Film özel biletlerinde uygulanacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek. Yönetmelik değişikliği mevcut indirim uygulamalarını etkilemeyecek. Öğrenciler, halk günü uygulamalarından yararlanan izleyiciler, belirli yaş gruplarındaki kişiler ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde, ayrıca sabah seanslarında tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar indirim uygulanmaya devam edecek. Engelliler, şehit yakınları ve gaziler için sunulan indirimli biletlerde ise mevcut uygulama kapsamında yüzde 50’ye kadar indirim yapılabilecek.

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ÜLKE GENELİNDE GEÇERLİ

Düzenleme kapsamında film özel biletlerine ilişkin bilgilerin bakanlığa iletilmesi zorunlu hale getirildi. Söz konusu bilgiler, sinema salonu işletmeci dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği altyapılar üzerinden paylaşılacak. Film özel bileti uygulaması ve diğer indirimli bilet uygulamaları, sisteme dahil olan sinema salonlarında Türkiye genelinde geçerli olacak. Türkiye genelindeki sinema salonlarında uygulanan ‘Her Çarşamba Sinema Günü’ kampanyası da sürüyor. Kampanya kapsamında katılımcı sinema salonlarında biletler 140 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, uygulama özellikle öğrenciler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

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