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Sinemaya adanmış bir ömür

#Cüneyt Arkın#Sinema#Vefat
Sinemaya adanmış bir ömür

Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, Eskişehir’in merkezine bağlı Karaçay köyünde 1937 yılında doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

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1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü’nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu. Askerlik bitince 1964’te Halit Refiğ’in “Gurbet Kuşları” filmiyle sinemaya adım attı.

DUBLÖR KULLANMAYI REDDETTİ

Bugüne kadar yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın, “Malkoçoğlu”, “Battal Gazi” gibi filmlerle zorlu sahnelere imza attı. At binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahip olan usta aktör kariyeri boyunca dublör kullanmayı reddetti.

Bu da birçok kez ölümden dönmesine ve sakatlıklar yaşamasına neden oldu. Arkın, 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.

İKİ EVLİLİK YAPTI ÜÇ ÇOCUĞU VAR

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Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatır ile evlenen Cüneyt Arkın’ın bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu var. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın’ın oğlu Murat da oyunculuk yapıyor.

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#Cüneyt Arkın#Sinema#Vefat

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