Sinemalar ne zaman açılıyor? Sinemaların açılış tarihi belli oldu! İşte sinema salonlarında yeni kurallar

Faaliyetine mart ayında ara veren sinema salonları 1 Temmuz tarihi itibariyle yeniden açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne, genelge gönderildi. Sinema salonlarında alınan yeni tedbirler maddeler halinde sıralandı. Buna göre, tesislerdeki klimalar dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılacak.

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

SİNEMA SALONLARINDA YENİ KURALLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne, Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğine "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" kapsamına alınan, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçildiği belirtildi. Salgına karşı verilen başarılı mücadele sonrasında, kültür ve sanat faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla faaliyete geçecek kültür ve sanat tesislerinde, önlemlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanmasının gerektiği ifade edildi. Genelgede alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"- Kültür ve sanat işletmelerinin faaliyetleri sırasında, diğer kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulacak.

- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi esas alınarak tesisin bünyesinde bulunan tüm bölümlere ilişkin temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, ziyaretçi/seyirci/katılımcı/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren ziyaretçi/seyirci/katılımcıya personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere 'Eylem Planı' hazırlanacak.

- Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten sorumlu personeller belirlenecek.

- İşletme genelinde plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek. İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçi/seyirci/katılımcı kabulü yapacak.

- Salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin 'Sosyal Mesafe Planı' hazırlanacak ve plana uygun düzenlemeler yapılacak.

- Sosyal mesafe planına uygun olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılacak.

- Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların Kovid-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla tesis girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kurallar için görsel/yazılı bilgilendirme panoları asılacak.

- Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak.

- Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları sağlanacak. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılacak. Maskesi olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulacak.

- Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve ziyaretçi/seyirci/katılımcıların ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacak.

- Tesis giriş ve çıkışları, salon giriş ve çıkışları, danışma, vestiyer, otoparklar, gişe ve büfe bölümleri ile bay-bayan tuvaletlerinde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak.

- Bilet işlemleri mümkün olduğunca çevrimiçi gerçekleştirilecek, ziyaretçilerin bilet çıktısı olmadan giriş yapabilmeleri sağlanacak ve temassız ödeme alınacak. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde her kullanımdan sonra cihazın en az yüzde 70 alkol içeren malzemelerle temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

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