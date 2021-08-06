Sinemalar açıldı mı?

Sinemalar, açılıp açılmadığı merak edilen işletmeler arasında yer aldı. Covid-19 aşılama süreci hızla devam ederken, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte kısıtlamalar büyük ölçüde esnetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının ardından 1 Temmuz itibariyle sokak kısıtlamasının tümden kaldırıldı. Sonrasında Temmuz ayı itibariyle, uzun süre kapalı olan sinemaların açılması gündemde yer aldı.

1 Haziran’da açılması planlanan sinemalar o dönemde aşılamanın istenilen seviyede olmaması nedeniyle 1 ay daha ertelenmişti. Yeni bir uzatma kararı olmadığından, kısıtlama 30 Haziran’da sona erdi ve 1 Temmuz itibariyle sinemalar açıldı.

Ancak sinema salonlarına girişlerde yine belirli koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam edecek. Bu tedbirler arasında yüzde 50 kapasite sınırı, maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamaları yer alıyor.

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