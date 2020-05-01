Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Konserler ne zaman başlayacak?

Ülke genelinde koronavirüs salgına karşı, İçişleri Bakanlığı'nda yayınlanan genelge kapsamında bazı önlemler alındı. 16 Mart tarihinde yürürlüğe giren genelgeye göre, tiyatrolar, sinema gösterimleri, konser etkinlikleri iptal edildi. AVM ve okulların açılmasının gündeme gelmesinin ardından, normalleşme takvimi konuşulmaya başlandı. Peki, sinema, tiyatro ve konserler ne zaman başlar? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelge yayınlamıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

SİNEMA, TİYATRO, KONSERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak AVM'lerin açılmasının gündeme gelmesinin ardından, konuyla ilgili bilgilerin açıklanması bekleniyor. Gelişmeler geldikte haberlerimizde aktaracağız.