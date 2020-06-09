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Haber Giriş: 09.06.2020 - 19:45,Son Güncelleme:

Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak? İşte verilen karar ve o tarihler

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Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak? İşte verilen karar ve o tarihler
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Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezleri ne zaman açılacak sorusu bugün yapılan kabine toplantısı ile birlikte cevap bulmuş oldu. Uzun zaman sonra yüz yüze yapılan kabine toplantısında Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezleri için verilen karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada Temmuz ayında Sinema, Tiyatro ve gösteri merkezlerinin tekrar faaliyete geçeceğini açıkladı.

Erdoğan: "Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir."

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