Sinem Dedetaş tutuklandı

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Üsküdar Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 11 farklı adrese 29 Temmuz’da operasyon düzenlendi. Evlere yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan, mimar Burçin Çevik ve iş takipçisi Adem Altıntaş olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinem Dedetaş’ın da olduğu 6 kişi, dün İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ve iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Operasyon sonrası Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlılara hitaben yazdığı mektup sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Dedetaş “Her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında. Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor” demişti.