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Sinem Dedetaş ile Cem Küçük, Çorlu'daki cezaevine konuldu

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#Sinem Dedetaş#Cem Küçük#Karatepe Ceza İnfaz Kurumu
Sinem Dedetaş ile Cem Küçük, Çorludaki cezaevine konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 12:14

Tutuklanan İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile gazeteci Cem Küçük Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sinem Dedetaş ile Cem Küçük, Çorludaki cezaevine konuldu

Sinem Dedetaş ile aynı soruşturmada tutuklanan mimar Burçin Çevik, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Dedetaş ile Çevik, saat 10.30 sıralarında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Sinem Dedetaş ile Cem Küçük, Çorludaki cezaevine konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikte 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan tutuklanan Cem Küçük de aynı saatlerde Çorlu’ya getirilerek Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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#Sinem Dedetaş#Cem Küçük#Karatepe Ceza İnfaz Kurumu

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