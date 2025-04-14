27 yaşındaki Sinem Çeşim İstanbul'da katledilmişti! Korkunç olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

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Olay 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşına ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli M.T., Çeşim'i bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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AİLE YAKALANMASINI İSTİYOR

Kızları için Çatalca Adliyesi önüne gelen anne Sultan Çeşim ile baba Hasan Çeşim'e, ailenin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Çatalca Adliyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan aile, 27 yaşında öldürülen kızları için adalet çağrısında bulundu.

'HAZİRAN 2024'TEN BERİ YAKALAMA KARARI VAR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Murat Akbaş, "9 aydır arama ve yakalama kararı olan bir kişi tarafından 9 Nisan'da katledildi. Kadın cinayetine kurban oldu kendisi. Cumhuriyet Başsavcısıyla yaptığımız görüşmede, delillerin toplandığını ve halâ soruşturmanın devam ettiği bilgisini aldım. Dosyaya biz de taraf olduk, aynı şekilde katılan olarak da kovuşturma kararında yer alacağız. Şu anda şüpheli katil kayıptır, henüz kendisine ulaşılabilmiş değildir. Olayın gerçekleştiği yerde kamera kayıtları toplandı fakat şüphelinin kendisinin yakalanmamış olması diğer kadınları ve aileyi de risk altında bulunduruyor olabilir. Haziran 2024’ten beri kendisinin yakalama kararı var. Kolluğun bu yönde çalışmalarını artırmasını ve bir an önce şüphelinin yakalanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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'YAKALANMASINI İSTİYORUM'

Yürüyüşün ardından konuşan anne Sultan Çeşim, "Acısı çok büyük bir anne olarak buradayım. Kızımın katilini bulunup içeri atılması. Çok konuşacak bir durumda değilim, aslında söyleyecek çok şeyim var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, bir an önce yakalanıp içeriye atılmasını istiyorum. Çünkü bir suç makinesi hala geziyor, bugün benim yüreğim yandı yarın başkasının yüreği yanmasın" dedi.Baba Hasan Çeşim ise, "Bu şahsın 9 ay önce yakalama kararı çıktı. Şahıs elini kolunu sallayarak geziyor ve bir de kızımın katili oldu. Bu şahıs nerede geziyor, ne yapıyor.Adalet Bakanlığımıza İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Ülkemizin adaletine güveniyorum, bu adamın yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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KATİLİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, jandarma ekiplerinin çalışmalarında Sinem Çeşim'in katilinin kimliği tespit edildi. Bölgedeki bir arazide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet saatinde bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki kameralar ile kaçan kişiyi takip eden ekipler, şüphelinin M.Ş.T. isimli kişi olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇITKI

Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sinem Çeşim'in katilinin kimliğini tespit etti. Bölgedeki bir arazide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet saatinde bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki kameralar ile kaçan kişiyi takip eden ekipler, şüphelinin M.Ş.T. isimli kişi olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kimliği tespit edilen şüpheli ile Sinem Çişem'in daha önceden araç içerisinde çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.