×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sındırgı'daki orman yangınına müdahale devam ediyor: Güvenlik koridoru oluşturuldu

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Sındırgı#Orman Yangını
Sındırgıdaki orman yangınına müdahale devam ediyor: Güvenlik koridoru oluşturuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 09:31

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale 2’nci gününde devam ediyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel sevk edilerek alevlere müdahale edildi.

GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ayrıca Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın nedeniyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararması ile yangına müdahale karadan devam etti.

Haberin Devamı

Yangına müdahale ikinci gününde sürerken, günün ilk ışıkları ile çalışmalara hava unsurları da dahil oldu

Ayrıntılar Geliyor...

Gözden KaçmasınFurkan Vakfı’na operasyon: Kuytul’a gözaltıFurkan Vakfı’na operasyon: Kuytul’a gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Sındırgı#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!