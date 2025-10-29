Sındırgı'da evlerine girmeye çekinenler depremin 3. gününde de çadırda

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 4 binadan 3'ünün enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

İŞ HANININ ENKAZI KALDIRILDI

Kültür Caddesi üzerinde zemin katında kahvehane, beyaz eşya ve aksesuar dükkanları ile küçük bir kafenin yer aldığı 2 katlı iş hanının enkazı tamamen kaldırıldı.

Şerif Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı bina ile Akhisar Caddesi'ndeki 5 katlı Çetin Apartmanı'nın bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemi sona erdi. Aynı cadde üzerinde bulunan 5 katlı Konak Apartmanı'nda ise çalışmaların sürdüğü, enkaz kaldırma işleminin gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor.