Sındırgı'da evlerine girmeye çekinenler depremin 3. gününde de çadırda

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Sındırgı#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 15:23

Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz Pazartesi akşamı meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 4 binadan 3'ünün enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

İŞ HANININ ENKAZI KALDIRILDI

Kültür Caddesi üzerinde zemin katında kahvehane, beyaz eşya ve aksesuar dükkanları ile küçük bir kafenin yer aldığı 2 katlı iş hanının enkazı tamamen kaldırıldı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARININ BUGÜN TAMMALANMASI BEKLENİYOR

Şerif Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı bina ile Akhisar Caddesi'ndeki 5 katlı Çetin Apartmanı'nın bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemi sona erdi. Aynı cadde üzerinde bulunan 5 katlı Konak Apartmanı'nda ise çalışmaların sürdüğü, enkaz kaldırma işleminin gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

3. GÜNDE DE ÇADIRDA KALMAYA DEVAM EDİYORLAR 

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye çekinenler çadırlarda kalmaya devam ediyor.

 

