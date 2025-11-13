Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor! Prof. Dr. Pampal'dan canlı yayında kritik sözler... 'Asıl tehlike burada' diyerek uyardı

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06:16'da 4.7, saat 06:20'de ve saat 06:21'de 4.2, saat 07:45'te ise 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiği. Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınasını Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

"3 AYDA 16 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ"

İşte Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarından satır başları:

"Sındırgı pek çok şeyi anlatıyor. 5 dakikada 3 deprem ama 3 ayda da 16 bini geçen deprem etkinliği bu. Muazzam bir deprem fırtınasına sahne oluyor Sındırgı ve civarı. Hele de Sındırgı yakın çevresindeki Sındırgı fayı kuzeyi, güneyi bölgede bulunan pek çok fay sürekli kırılıyor, sürekli kırılıyor. Bunun mekanizmasını daha önce anlattık. Kısaca özetlemek gerekirse; şuna dikkat çekmemiz gerekiyor dün Girit'te 5.1'lik ve bugün Kıbrıs'ta 5.7'lik ve 5.4'lük depremler oluyor. Buna dikkat çekmiştim. Asıl güneye büyük depremlerin olması bakımından dikkat etmek gerekir diye. Bunun ikisini birden ele alacak olursak mekanizma aynı. Yani Kıbrıs'ın bulunduğu bölge güneydeki Afrika levhasıyla Anadolu'nun sınırını teşkil eden Kıbrıs yayının tam olduğu yer. Bu bölgede daha önce 6.8'lik depremler var.

Kıbrıs yayı ve daha çok da batıdaki Girit-Rodos hattından 336 milattan sonra günümüze kadar 8-10 deprem var. Bunların bir kısmı 8.5'i buluyor. Bunları sık sık vurguluyorum ben son günlerde. Çünkü kuzeydeki Ege Denizi içinde yaşadığımız bu yılların başında yaşadığımız bir deprem fırtınası var, Santorini civarı hatırlayın. 2011 yılında da aynı bölgede deprem fırtınası yaşadık. Çok büyük depremler olmadı ama deprem fırtınalarını yaşadık. Bunun bir benzerini 3 aydır Sındırgı civarında yaşıyoruz. Mekanizma aynı.

Çok sayıda fay kırılıyor. Bu kırılgan kabuğu alttan zorlayan magmanın yükselmesi zaten bilimsel anlamda son yapılan çalışmalarla hem bu yılın başında Santorini civarındaki çalışmalarda lavların 3 km yüzeye yaklaştığı gösterildi hem de bizim bu Sındırgı civarında Batı Anadolu'da böyle bir aktivitenin varlığını da artık bilimsel olarak biliyoruz.

"GELENBE FAYI DAYANAMAZSA BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUR"

Sındırgı civarındaki aktivite bu şekilde devam ederken kuzey-güney Akhisar-Bigadiç arasında bir Gelenbe fayımız var. Bu fay da aktif gösterildi. Oluşum mekanizması Sındırgı fayından farklı. Kuzey-güney yönlü. Tam o sınırda oluyor depremler. Şu ana kadar olan depremler Gelenbe fayını kıramadı ama sınıra kadar geldi. Sındırgı fayındaki stres Gelenbe fayına çarpıyor, dönüyor, kıramıyor o fayı ve Sındırgı fayı kuzeyi-güneyi tali fayları sürekli parçalıyor, kırıyor. Ve bu depremleri üretiyor. Ama Gelenbe fayı buna ne kadar dayanır, dayanamazsa maalesef biraz daha büyük depremler olma ihtimali var. Bu 6-6.5'i bulabilir. Bunu da vurguluyorum birkaç gündür.

"ASIL TEHLİKE GİRİT-RODOS HATTINDA"

Ama asıl tehlikenin bizim kıyılarımıza gerçi bir miktar uzak ancak Kıbrıs'ı ve Girit-Rodos hattında 7.5-8.5 arası büyüklükte olabilecek bir deprem ki, mekanizmanın aynı olduğunu birbirine bağlı olduğunu, birbirini beslediğini belirttikten sonra, bu güneyde yani dalma batma zonunda oluşacak kısmen daha derin odaklı ve yıkıcı deprem birincil etkisiyle ve tsunami etkisiyle bizim Güney Batı Anadolu bölgemizi etkileyecektir. O bakımdan Antalya'dan İzmir', Çanakkale'ye kadar olan bölgede bu türden bir deprem ve birincil ikincil etkiye karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Bunu belirtmek isterim.

"BİR MİKTAR TEYAKKUZDA BİR MİKTAR TEDBİRLİ BEKLEMELİYİZ"

Alttan magma sürekli yükseldiği için, sürekli sürekli zorluyor yukarıyı. Bir tek fay olsa bir kere kırılır enerji boşalır. Ama burada depremin oluşum mekanizması farklı olduğu için rahatlama olarak alamıyoruz konuyu. Çünkü sürekli alttan beslendiği için yukarı doğru zorlanıyor yer kabuğu. Kabuk da ince bölgede. Onun için kolayca kırılıyor. Yeni fayların oluşumuna da neden olabilir. Bölgeden enerji boşaldı demek doğru değil. Gelenbe fayını zorluyor, eğer kırarsa maalesef 6'nın üzerinde deprem olabilir.

Risklerin de yüksek olduğunu dikkate alarak bir miktar teyakkuzda bir miktar tedbirli beklemekten başka yapacak bir şey görünmüyor."