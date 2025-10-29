Sındırgı’da 500 artçı

Haberin Devamı

SINDIRGI, 10 Ağustos’ta meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından önceki gece aynı büyüklükteki bir sarsıntıyla büyük korku yaşadı.

AFAD verilerine göre saat 22.48’de, 5.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı depremde Balıkesir’de ağır hasarlı 3 bina ve 2 katlı bir dükkân yıkıldı. 26 kişi yaralandı.

Manisa genelinde de 83 yapı depremden etkilenirken 42 kişi de sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.

YAĞMURDA SABAHLADILAR

Depremin ardından toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanı’na belediye tarafından çadırlar kuruldu. Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen Sındırgılılar, geceyi sokaklarda, çadırlarda ve araçlarında geçirdi. Etkili olan sağanak yağmur, hem hasar tespit çalışması yapan ekiplere hem de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan bazı vatandaşlar da artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

Haberin Devamı

Yıkılan binalar dronla görüntülendi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, il genelinde eğitim-öğretime dün için bir gün ara verdi. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, “Kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır denildi.

Öte yandan deprem nedeniyle Manisa’nın Akhisar, Soma, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde de okullar dün için 1 gün tatil edildi.

KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI

10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılan ve son depremde yıkılan binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri de enkazlardan inceleme yapmak için karot örneği aldı.

Haberin Devamı

Sındırgı’da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

BAKAN YERLİKAYA: 25 MİLYON LİRA ACİL DESTEK

- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından Sındırgı’ya gitti. Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Yerlikaya, dün gazetecilere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, Savunma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, sağlık ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Orman Genel Müdürlüğü, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1024 personel ve 250 araçla müdahale çalışmalarımız deprem anından itibaren başladı ve devam ediyor.

Haberin Devamı

KİRA YARDIMI TEKLİF EDİLDİ

Depremin yıktığı 4 binadan 3’ü içinde yaşam olmayan, 10 Ağustos’taki depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen binalardı. Diğer yıkılan bina ise içinde 4 bağımsız işyerinin olduğu yerdi. Hasar tespitiyle ilgili çalışmalarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 250 araç, 507 personelle sabah erken vakitte başladı. Ağır hasarlı konut tespitinde AFAD konteyneri veya kira yardımı olmak üzere vatandaşlara 2 opsiyon sunduk. 100 yaşam konteyneri getirdik, hasar tespiti biter bitmez vatandaşın talebini gerçekleştirmeye hazırız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 personel, 5 araçla Afet Psikososyal Destek Grubu ile faaliyet gösteriyor. Acil destek ödemesi olarak Valimizin emrine 25 milyon lira gönderildi.”

Haberin Devamı

DEPREM FIRTINASI

- 6.1 büyüklüğünde depremin artçıları deprem fırtınasına dönüştü. Geceden dün öğle saatlerine kadar 12’si 4’ün üzerinde, en büyüğü 4.8 olmak üzere 500’e yakın artçı sarsıntı kaydedildi. Bunlardan en büyükleri ise dün saat 10.10’da meydana gelen yerin 6.22 km derilğindeki 4.6 ve saat 10.54’teki yerin 7 kilometre deriliğindeki 4.8 büyüklüğündeki depremler oldu.

3 AYDA 12 BİN KEZ SALLANDI

- Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede yaklaşık 3 ayda 12 bin sarsıntı kaydedildiğini ve sayının her an artmakta olduğunu belirterek, “Bu bölge için olağandışı bir durum ama daha önce görülmemiş bir şey değil. Bölgedeki sismik aktiviteyi yılın başına doğru Ege’de yaşanan deprem fırtınasıyla kıyaslayabiliriz ve bağlantılı olarak değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

DAHA BÜYÜĞÜ OLMAZ

- Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da geceden bu yana 500 civarında artçı sarsıntı kaydedildiğini ifade ederek “Deprem fırtınası diye değerlendirebiliriz. Fırtına sürüyor. Benzer büyüklükteki depremler olmaya devam eder. Tabii biraz küçülecektir bu artçılar, önce 4-5 sonra 3-4 arasına inecek. Sonrasında yine 6 büyüklükte depremler olursa bu da sürpriz olmaz. Bölgede bu aktivite sürüyor maalesef” dedi. Pampal, “Bu bölgede o kadar çok aktif fay var ki... Balıkesir’in yakınlarında kuzeyinde doğu-batı yönünde, güneyinde Gediz grabenini oluşturan faylar Büyük Menderes, Küçük Menderes; biraz daha kuzeye gidin Gemlik-İznik-Pamukova arasında uzanan fay, doğuya doğru giderseniz Afyon-Akşehir grabeni, bu fayın çok yakın ve bağlantılı olduğu faylar. Bunlar bir tetikleme etkisi yapmıyor ama maalesef bölge hareketli” diye konuştu.