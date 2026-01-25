Sındırgı yine beşik gibi: Art arda depremler ne anlama geliyor

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. İlçe bu sarsıntının tedirginliğini yaşarken AFAD verilerine göre, dün saat 10.34'te merkez üssü Sındırgı olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin yerin 10.73 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlçe 9 saniye sonra bu kez yerin 6.91 kilometre derinliğinde kaydedilen 4.2'lik depremle sallandı. Depremler Marmara ve Ege bölgelerindeki İstanbul, Uşak, Kütahya, İzmir, Bursa, Yalova gibi birçok şehirden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, 3 depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

TARAMA YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda deprem sonrasında çalışmaların başlatıldığını bildirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "İletişim altyapımız başta olmak üzere, sorumluluk alanlarımızda olumsuz bir duruma rastlanmamış olup ekiplerimiz sahadaki inceleme ve takip çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor" dedi.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: GERİLİMİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI

- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki ilk depremin 10 Ağustos 2025’te gerçekleştiğini hatırlattı ve şunları söyledi: “Bölgedeki ilk deprem 10 Ağustos 2025’te gerçekleşti. Sındırgı depremlerinin 167’nci gününde gece yarısı meydana gelen 5.1’lik deprem bölgedeki gerilimi önemli ölçüde azalttı. Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen depremlerle birlikte artçı deprem sayısı 25 bini geçti. 10 Ağustos tarihinden beri Sındırgı deprem aktivitesini AFAD istasyonlarını kullanarak saniye saniye izlemeye devam ediyoruz. Her iki depremden sonra arazide yaptığımız çalışmalarla Sındırgı güneyindeki dağlık kesimde 40 kilometre uzunluğa varan ‘Emendere Fay Zonu’ adını verdiğimiz çok segmentli aktif bir sismik kaynağı haritalamıştık. İlk depremde bu fayın en batıdaki segmentinin kırıldığını ve artçı deprem aktivitesinin fay zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini saptamıştık.

DEPREM FIRTINASI

Nitekim 27 Ekim’de 6.1 büyüklüğünde ikinci bir ana şok yaşanmıştı. Fakat bu ana şoktan sonra da artçı deprem aktivitesinin devam ettiğini ve stres birikiminin güneydoğudaki 3’üncü segmente doğru yoğunlaştığını saptamıştık. Saat 00.24’te haritaladığımız fay zonunun en doğudaki segmenti 5.1 büyüklüğünde bir deprem üretmiş oldu. Bölgede şimdiye kadar yaptığımız, sismolojik analizler, jeodezik çalışmalar ve stres analizleri bu depremin yaklaştığını gösteriyordu. Böylece son 5 ay boyunca Sındırgı çevresindeki deprem aktivitesi çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü şeklinde sürmektedir. İkinci ana şoktan sonra yine benzer ana şok büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk. Fakat 5.1 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş oldu. Bu aşamadan sonra deprem fırtınasıyla kendini gösteren artçı deprem aktivitesinin sürmesi bekleniyor. Sındırgı halkının, resmi yetkililerden gelen haberler doğrultusunda hareket etmesi ve hasarlı binalara girmemesi önem arz ediyor.”