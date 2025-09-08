Sındırgı 6 dakika arayla 2 kez sallandı

Haberin Devamı

Bu depremden 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 12.35’te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan deprem, yerin 7.72 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı İzmir ve Bursa’dan da hissedildi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçedeki iki metruk binanın yıkıldığını açıkladı.

Saat 12.41’de 4.1 büyüklüğünde yine Sındırgı merkezli bir deprem daha meydana geldi. Akşam 20.08’de 4 büyüklüğünde, 21.03’te de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Sındırgı’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

DEPREM FIRTINASI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir Sındırgı’daki depremleri özetle şöyle değerlendirdi:“10 Ağustos tarihli 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye Diri Fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5’i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların bu gelişmeyi dikkate alarak bölgedeki deprem tehlikesini yeniden değerlendirmelerinde yarar vardır.” m Kadir ÖZEN / DHA