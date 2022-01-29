Sincar’da teröriste SİHA’yla nokta atışı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yerel kaynaklar üzerinden aynı zamanda Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) olarak adlandırılan terör örgütünde de sorumluluğu olan Yusuf’un bölge içindeki hareketliliğini yakın takibe aldı. Alınan son istihbaratla Yusuf’un Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde kendisine tahsis edilmiş özel ciple seyahat halinde olduğu tespit edildi. Nokta atışı ile vurulan araçtaki Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Görüntülerden araca yönelik nokta operasyonun silahlı insan hava aracı (SİHA) ile düzenlendiği değerlendirildi.

YBŞ’nin bir başka sorumlusu PKK mensubu ‘Seyit’ kod adlı Hasan Said Hasan da MİT’in geçen yıl ağustos ayında yine Sincar’da düzenlendiği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti.