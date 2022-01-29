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Sincar’da teröriste SİHA’yla nokta atışı

#Sincar#Operasyon#MİT
Sincar’da teröriste SİHA’yla nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak’ta Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonu ile terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvet sorumlusu ‘Azad’ kod adlı Sileman Şemo Yusuf’u öldürdü.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yerel kaynaklar üzerinden aynı zamanda Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) olarak adlandırılan terör örgütünde de sorumluluğu olan Yusuf’un bölge içindeki hareketliliğini yakın takibe aldı. Alınan son istihbaratla Yusuf’un Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde kendisine tahsis edilmiş özel ciple seyahat halinde olduğu tespit edildi. Nokta atışı ile vurulan araçtaki Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Görüntülerden araca yönelik nokta operasyonun silahlı insan hava aracı (SİHA) ile düzenlendiği değerlendirildi.
YBŞ’nin bir başka sorumlusu PKK mensubu ‘Seyit’ kod adlı Hasan Said Hasan da MİT’in geçen yıl ağustos ayında yine Sincar’da düzenlendiği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirilmişti.

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#Sincar#Operasyon#MİT

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