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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sincan’da sıkı önlem

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Sincan’da sıkı önlem
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Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampusunda tahliyeler sabah saatlerinde başladı.

Polis ve jandarma ekipleri, tahliyeler nedeniyle cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir kontrol noktası belirlendi. Kanundan yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi. Hükümlülerin, koronavirüs önlemleri kapsamında otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun oturdukları ve maske taktıkları görüldü. İkametgâhları Ankara olarak görülen hükümlülerin bazıları Ankara’daki irtibat noktalarına otobüslerle taşınırken, şehir dışında ikametgâhları bulunan mahkûmlar tahsis edilen otobüslerle bu yerlere götürüldü.

Sincan’da sıkı önlem

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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