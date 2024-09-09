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‘Sincan sapığı’nın aklı başında çıktı

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#Evren Demirci#Sincan#İstismar
‘Sincan sapığı’nın aklı başında çıktı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 07:00

Ankara Sincan’da yaşayan Evren Demirci (43), 10 Ağustos 2023 günü, sokakta oynayan 8-10 yaş arası dört erkek çocuğu, yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumuna indirip cinsel istismar girişiminde bulunup bir çocuğun cinsel organını da koparmıştı.

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‘ELİM DEĞDİ’ SAVUNMASI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci hakkında ‘basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 111 yıla kadar hapis talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. 13 Haziran’daki ilk duruşmada sanık Demirci, “Ben görme engelleyim aynı zamanda kanser hastasıyım. Ben kömürlüğe nasıl indiğimi hatırlamıyorum. Olay tarihinde tuvaletim gelmişti. Çişimi yapmak için yardıma ihtiyaç duydum. Yaraladığım iddia edilen çocuğu ilk kez orada gördüm. Bana kömürlükte işemek için yer göstermesini istedim. O da kendisinin de çişinin geldiğini söyledi. Görmediğim için çiş yaparken elim yanlışlıkla o çocuğun pipisine geldi” savunması yaptı.

RAPORA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’tan rapor alınmasını istedi. Adli Tıp, Demirci’nin cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair 28 Ağustos tarihli raporu mahkemeye sundu. Davanın ikinci duruşması geçen hafta yapıldı. Demirci savunmasında, “Ben bu olayı hiç hatırlamıyorum, akıl sağlığım nasıl yerinde oluyor ben bunu anlamıyorum” sözleriyle Adli Tıp raporuna tepki gösterdi. Savunmaların ardından mahkeme de “eylemin vahameti” nedeniyle sanığının tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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#Evren Demirci#Sincan#İstismar

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