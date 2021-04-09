Sincan Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Sincan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Sincan ilçesinin kendisine özel posta kodu bulunmasının yanında her mahallesinin de kendisine has bir posta kodu vardır.

Sincan Posta Kodu Kaçtır?

Sincan ilçesi Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan ve ülkenin başkenti olan Ankara'ya bağlı ilçedir. Sincan ilçesi Ankara'nın dışarıdan insanlar tarafından da en çok bilinen ilçelerinden birdir. Sincan ilçesinin posta kodu 06930'dur.

Ankara'nın İlçesi Sincan'ın ve Mahallelerinin Posta Kodu Kaçtır?

Ankara'nın Sincan ilçesi gelişmiş ilçelerinden birisidir. Hem kendisinin hem mahalleri 5 haneli posta kodlarına sahip bulunur. Sincan ilçesinin mahallelerinin posta kodları:

Ahievran Mahallesi: 06935

Çarşı Mahallesi: 06936

Andiçen Mahallesi: 06936

Atatürk Mahallesi: 06936

Maraşal Çakmak Mahallesi: 06936

Sincan › Ertuğrul Gazi: 06940

Ertuğrul Gazi Mahallesi: 06940

Osmanlı Mahallesi: 06940

Selçuklu Mahallesi: 06940

Sincan › Fatih: 06932

Gökçek Mahallesi: 06949

Mevlana Mahallesi: 06949

Törekent Mahallesi: 06949

Çicektepe Mahallesi: 06930

Esenler Mahallesi: 06930

Malazgirt Mahallesi: 06930

Osmaniye Mahallesi: 06930

Pınarbaşı Mahallesi: 06930

Polatlar Mahallesi: 06930

Saraycık Mahallesi: 06930

Tandoğan Mahallesi: 06930

Yenicimşit Mahallesi: 06930

29 Ekim Mahallesi: 06946

Adalet Mahallesi: 06946

Akçaören Mahallesi: 06946

Cumhuriyet Mahallesi: 06946

Çoğlu Mahallesi: 06946

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