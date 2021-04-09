Sincan Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Sincan'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
Sincan Ankara iline bağlı bulunan bir ilçedir. Her ilçenin olduğu gibi bu ilçenin de bir posta kodu bulunmaktadır. Posta kodları bir yerin adresinin bir kod şeklinde numaralar ile ifade edilmesidir. Sincan posta kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Sincan'ın ve mahallelerinin posta kodları nedir sorularının cevaplarını derledik.
Sincan ilçesinin kendisine özel posta kodu bulunmasının yanında her mahallesinin de kendisine has bir posta kodu vardır.
Sincan Posta Kodu Kaçtır?
Sincan ilçesi Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan ve ülkenin başkenti olan Ankara'ya bağlı ilçedir. Sincan ilçesi Ankara'nın dışarıdan insanlar tarafından da en çok bilinen ilçelerinden birdir. Sincan ilçesinin posta kodu 06930'dur.
Ankara'nın İlçesi Sincan'ın ve Mahallelerinin Posta Kodu Kaçtır?
Ankara'nın Sincan ilçesi gelişmiş ilçelerinden birisidir. Hem kendisinin hem mahalleri 5 haneli posta kodlarına sahip bulunur. Sincan ilçesinin mahallelerinin posta kodları:
Ahievran Mahallesi: 06935
Çarşı Mahallesi: 06936
Andiçen Mahallesi: 06936
Atatürk Mahallesi: 06936
Maraşal Çakmak Mahallesi: 06936
Sincan › Ertuğrul Gazi: 06940
Ertuğrul Gazi Mahallesi: 06940
Osmanlı Mahallesi: 06940
Selçuklu Mahallesi: 06940
Sincan › Fatih: 06932
Gökçek Mahallesi: 06949
Mevlana Mahallesi: 06949
Törekent Mahallesi: 06949
Çicektepe Mahallesi: 06930
Esenler Mahallesi: 06930
Malazgirt Mahallesi: 06930
Osmaniye Mahallesi: 06930
Pınarbaşı Mahallesi: 06930
Polatlar Mahallesi: 06930
Saraycık Mahallesi: 06930
Tandoğan Mahallesi: 06930
Yenicimşit Mahallesi: 06930
29 Ekim Mahallesi: 06946
Adalet Mahallesi: 06946
Akçaören Mahallesi: 06946
Cumhuriyet Mahallesi: 06946
Çoğlu Mahallesi: 06946
Kripto Para Piyasaları için Bigpara