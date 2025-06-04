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Sincabı satışa çıkaran kişi gözaltına alındı

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#Sincap Kaçakçılığı#Nesli Tükenme Tehlikesi#Doğa Koruma
Sincabı satışa çıkaran kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 16:04

Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü satışa çıkaran şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 6 sincap ele geçirildi.

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 Konya'da nesli tükenme tehlikesi altındaki bir sincap türünü internet üzerinden satışa çıkaran şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesinde bir kişinin nesli tükenme tehlikesi altındaki sincapları internet üzerinden satışa çıkardığını tespit etti.

Sincabı satışa çıkaran kişi gözaltına alındı

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Harekete geçen ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 sincap ele geçirdi.

Sincabı satışa çıkaran kişi gözaltına alındı

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Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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#Sincap Kaçakçılığı#Nesli Tükenme Tehlikesi#Doğa Koruma

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