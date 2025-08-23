‘Sınavsız’ ikinci şans

Haberin Devamı

LİSANS ya da ön lisans programı öğrenci ve mezunları, ‘sınavsız ikinci üniversite’ imkânıyla bir diplomaya daha sahip olabiliyor. Bunun için adaylar, herhangi bir sınava girmeden İstanbul, Anadolu, Ankara ve Atatürk üniversitelerinin açık öğretim programlarındaki bölümlere kaydını yaptırabiliyor. Böylece farklı bir programdan ikinci bir diploma alma şansı elde eden adaylar, farklı alanlarda çalışma fırsatını da elde ediyor.

GİRİŞİMCİLİKTEN BİLİŞİME

Üniversitelerin ‘Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’ bünyesinde yer alan programların kapsamı oldukça geniş. Lisansta uluslararası girişimcilikten yönetim bilişim sistemlerine, ön lisansta ise bilgisayar programcılığından marka iletişimine kadar birçok program yer alıyor. Ancak üniversitelerin belirlediği bölümler birbirinden değişiklik gösteriyor. Bu nedenle ikinci üniversite adaylarının seçecekleri bölümün olup olmadığını, üniversitelerin internet adreslerinde yer alan ilgili alanlardan kontrol etmesi gerekiyor. Başvuru ve kayıt süreci de üniversitelerin internet adresleri üzerinden tamamlanabiliyor.

KAYITLAR EKİMDE BİTİYOR

Sınavsız ikinci üniversite fırsatı sunan İstanbul Üniversitesi, kayıt için başvuruları 28 Temmuz-12 Ekim, Anadolu Üniversitesi 21 Temmuz-17 Ekim, Ankara Üniversitesi 11 Ağustos-30 Eylül ve Atatürk Üniversitesi 2 Mayıs-3 Ekim tarihleri arasında alıyor. Ancak başvurularda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunlardan biri adayların ikinci üniversitede seçecekleri bölümü başka bir üniversitede okumaması gerektiği. Yani adaylar, öğrenci ya da mezun oldukları bölümü ikinci üniversitede seçemiyorlar. İkincisi ise 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar, ikinci üniversitede herhangi bir 4 yıllık lisans programına kayıt yaptıramıyor.

35 YAŞ ŞARTI OLAN BÖLÜMLER

YÖK tarafından geçtiğimiz yıl alınan karar gereğince, üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim fakültesi lisans programları arasında yer alan felsefe, sosyoloji, tarih bölümlerine sadece 35 yaş ve üzerindekiler başvuru yapabiliyor. Ancak bazı üniversiteler, bu bölümlerin içine Türk dili ve edebiyatı programını da dahil ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, bu kararın ‘istihdam dengesini sağlamak’ amacıyla alındığını dile getirerek “Farklı ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı çok sayıda öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş şartı getirdiğimiz programlara geçiş yaptıkları ve burada bir yoğunlaşmanın başladığı görüldü. Aldığımız karar bu durumun önüne geçmeyi amaçlıyor” demişti.

EN POPÜLERLER

Lisans programlarında işletme, iktisat, sosyoloji, tarih, iş sağlığı ve güvenliği, yönetim bilişim sistemleri gibi bölümler yer alıyor. Ön lisans programlarında ise bilgisayar programcılığı, grafik tasarımı, e-ticaret pazarlama, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, yaşlı bakımı gibi seçenekler bulunuyor. En popüler bölümler ise şöyle:

LİSANS: İşletme, yönetim bilişim sistemleri, sosyoloji, iş sağlığı ve güvenliği.

ÖN LİSANS: Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, bilgisayar programcılığı, sosyal hizmetler, grafik tasarımı.

KİMLER BAŞVURABİLİR

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde halen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar, ön lisans öğrencileri veya mezunları ön lisans programlarına, lisans öğrencileri ya da mezunları ön lisans ve lisans programlarına, yurtdışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek YÖK’ten denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.