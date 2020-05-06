Sınavlarda maske ve dezenfektan
Kabine toplantısı sonrası LGS’nin (Liselere Geçiş Sınavı) 20 Haziran, YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Sınavlarda koronavirüse karşı alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:
- Öğrenciler tedirginlik yaşamamaları için kendi okullarında sınava girecek
- Yanlarında kimlik, iki kurşunkalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracak.
- Sınava girecekleri bina ve sıra numarası e-okul üzerinden açıklanacak.
- Sınav giriş belgeleri okul müdürleri tarafından sınavdan 30 dakika önce sıra numaralarına göre masalarına bırakılacak.
- Öğrenciler yanlarında su, dezenfektan ve peçete getirebilecek.
- Her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idarecileri tarafından bulundurulacak.
- Sınav girişinde öğrenci, veli ve görevlilere ücretsiz maske dağıtılacak ve dezenfektan uygulaması yapılacak.
- Öğrenciler dezenfekte edilmiş binalara sosyal mesafe kuralına uyularak sırayla alınacak.
- Birinci oturumun sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde okul bahçesine çıkabilecek. Sosyal mesafelerini korumaları için öğretmenler tarafından kontrol yapılacak.
- Veliler okul bahçesine alınmayacak. Okul dışında bekleyecekler.
- Sınav sonunda öğrenciler öğretmenler tarafından, sosyal mesafe korunarak velilere teslim edilecek.
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