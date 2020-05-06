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Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:00, Son Güncelleme:

Sınavlarda maske ve dezenfektan

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Sınavlarda maske ve dezenfektan
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Kabine toplantısı sonrası LGS’nin (Liselere Geçiş Sınavı) 20 Haziran, YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Sınavlarda koronavirüse karşı alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:

- Öğrenciler tedirginlik yaşamamaları için kendi okullarında sınava girecek

- Yanlarında kimlik, iki kurşunkalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracak.

- Sınava girecekleri bina ve sıra numarası e-okul üzerinden açıklanacak.

- Sınav giriş belgeleri okul müdürleri tarafından sınavdan 30 dakika önce sıra numaralarına göre masalarına bırakılacak.

- Öğrenciler yanlarında su, dezenfektan ve peçete getirebilecek.

- Her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idarecileri tarafından bulundurulacak.

- Sınav girişinde öğrenci, veli ve görevlilere ücretsiz maske dağıtılacak ve dezenfektan uygulaması yapılacak.

- Öğrenciler dezenfekte edilmiş binalara sosyal mesafe kuralına uyularak sırayla alınacak.

- Birinci oturumun sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerin kontrolünde okul bahçesine çıkabilecek. Sosyal mesafelerini korumaları için öğretmenler tarafından kontrol yapılacak.

- Veliler okul bahçesine alınmayacak. Okul dışında bekleyecekler.

- Sınav sonunda öğrenciler öğretmenler tarafından, sosyal mesafe korunarak velilere teslim edilecek.

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