Sınavlar ne zaman olacak? Sınavlar iptal mi oldu?

Sınavlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, karne notu için ölçme ve değerlendirme işlemlerinin birinci döneme ait bir yazılı uygulama puanı ile yapılacağını açıkladı. Henüz bir yazılı sınava girmemiş olan öğrencilerin ise tedbirlere uyarak sınava girebileceğini açıklayan MEB, konuyla ilgili detayları duyurdu. İşte, sınavlar iptal mi oldu ve sınavlar ne zaman olacak sorusuna yönelik bazı cevaplar

OKULLARDA SINAVLAR YAPILACAK MI?

MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, ‘o tarih’ itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

Açıklamada, ' İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. ' denildi.