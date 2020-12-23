Sınavlar iptal oldu mu? Okullarda sınavlar nasıl yapılacak? MEB açıkladı

Sınavların iptal olup olmadığı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. MEB tarafından yapılan açıklamada hangi sınıflar için sınavların nasıl olacağı açıklandı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

ORTAOKUL VE LİSELERDE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, ‘o tarih’ itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

Açıklamada, ' İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. ' denildi.