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Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Sınavlar iptal mi oldu? Okullarda sınavlar olacak mı? MEB açıkladı

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Sınavlar iptal mi oldu? Okullarda sınavlar olacak mı? MEB açıkladı
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Sınavların ne zaman yapılacağı, iptal mi olduğu merak ediliyor. Okullarda sınavların olup olmayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.’ denildi. İşte yapılan açıklamanın tamamı

Okullarda sınavların olup olmayacağı ile ilgili MEB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından artan vaka sayıları ile beraber uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceği duyuruldu.

OKULLARDA SINAVLAR YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.’ dedi.

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