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Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Gözaltı#Sahtecilik
Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 17:06

Mardin merkezli 5 ilde, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zekayla oluşturulan sahte biyometrik fotoğraf kullanarak usulsüzlük yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında gizli kamera, casus kulaklık ve yapay zekayla oluşturulan sahte biyometrik fotoğraf kullanarak usulsüzlük yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı

Bu kapsamda, Mardin merkezli Şanlıurfa, İzmir, Sakarya ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

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Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı

Adreslerde ekiplerin aramalarında; ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 11 fişek ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

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Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. 

Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı

Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı

Sınavlarda akılalmaz yöntemlerle hile: 5 ilde operasyon, 44 gözaltı

 

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#Operasyon#Gözaltı#Sahtecilik

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